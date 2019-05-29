Визит Зеленского в зону ООС: эксперт объяснил, чего ждали от него на Донбассе

Эксперт по стратегическим коммуникациям Анатолий Кравчук считает, что смысла в просмотре "Минских соглашений" или изменения формата переговоров сегодня является нецелесообразным. По его убеждению, те договоренности, которые были достигнуты, вполне приемлемы, однако, главной их проблемой является невыполнение условий со стороны России.

Он отметил, что со стороны нового президента Украины Владимира Зеленского уже продемонстрированы первые политические шаги, что говорит о его вхождении в понимание насущных украинских внутренних и внешних проблем. И начало диалога с канцлером Германии Ангелой Меркель, ведущим политическим игроком Европы и участником "Нормандского формата", лишнее свидетельство этого процесса.

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