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Миротворцы ООН на Донбассе: эксперт объяснил, в чем смысл переговоров Зеленского и Путина

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Эксперт по стратегическим коммуникациям Анатолий Кравчук отметил, что в решении вопроса о присутствии миротворческой миссии на Донбассе, главное, это политическое решение. По его словам, крупные геополитические игроки не желают принимать решений, которые будут идти или вопреки позиции России, или приниматься без участия России. Сегодня, он подчеркнул, Москва в различных формах отвергает возможность присутствия миротворцев ООН в ОРДЛО.

Поэтому, по его мнению, мировое сообщество будет пытаться отыскать такое сбалансированное решение, которое заставит президента России Владимира Путина сказать "Да, я согласен!". Это, по его словам, важный момент, учитывая заявления нового президента Украины Владимира Зеленского, в которых он говорит, что "готов договариваться".

Так, он отметил, что не договариваясь с Россией, нельзя договориться о миротворческой миссии ООН в Донбассе.

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