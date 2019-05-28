ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Легче вылечить наркомана: психотерапевт указал на опасность игромании

6Читать материал на украинском

Психотерапевт Алексей Шевцов отметил, что следует различать типы игр: те, в которых человек играет на компьютере или смартфоне, и азартные игры. Он подчеркнул, что учитывая на то большое количество игровых салонов, которые появились в Украине, игроманией болеет уже большое количество украинцев.

Он отметил, что как опытный психиатр может констатировать: вылечить игроманию невозможно. По его словам, легче вылечить наркоманию или алкоголизм, чем болезненное увлечение азартными играми.

Он отметил, что следует отличать болезненную страсть игроманов от геймеров, которые с помощью компьютерных игр зарабатывают на жизнь, для которых игры является работой.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Алексей Шевцов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости