Легче вылечить наркомана: психотерапевт указал на опасность игромании

Легче вылечить наркомана: психотерапевт указал на опасность игромании6Читать материал на украинском
Психотерапевт Алексей Шевцов отметил, что следует различать типы игр: те, в которых человек играет на компьютере или смартфоне, и азартные игры. Он подчеркнул, что учитывая на то большое количество игровых салонов, которые появились в Украине, игроманией болеет уже большое количество украинцев.
Он отметил, что как опытный психиатр может констатировать: вылечить игроманию невозможно. По его словам, легче вылечить наркоманию или алкоголизм, чем болезненное увлечение азартными играми.
Он отметил, что следует отличать болезненную страсть игроманов от геймеров, которые с помощью компьютерных игр зарабатывают на жизнь, для которых игры является работой.
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