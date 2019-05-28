Легче вылечить наркомана: психотерапевт указал на опасность игромании

Психотерапевт Алексей Шевцов отметил, что следует различать типы игр: те, в которых человек играет на компьютере или смартфоне, и азартные игры. Он подчеркнул, что учитывая на то большое количество игровых салонов, которые появились в Украине, игроманией болеет уже большое количество украинцев.

Он отметил, что как опытный психиатр может констатировать: вылечить игроманию невозможно. По его словам, легче вылечить наркоманию или алкоголизм, чем болезненное увлечение азартными играми.

Он отметил, что следует отличать болезненную страсть игроманов от геймеров, которые с помощью компьютерных игр зарабатывают на жизнь, для которых игры является работой.

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