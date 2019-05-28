Без построения и строевых смотров: военный эксперт рассказал, каких реформ ждет от Зеленского

Военный эксперт Олег Жданов выразил надежду, что в ближайшее время Украина увидит документ, в котором будут указано реформирование армии и общество услышит от президента Владимира Зеленского и его команды цель этой реформы.

По его словам, первоочередным в такой реформе должны стать правовые изменения, начиная с уставов; отказ от уставов старого советского образца и подготовка устава по стандартам НАТО, в котором центром является - солдат. Не менее важным, по его мнению, вопрос государственной программы по вооружению и модернизации ВСУ.

Он считает положительным шагом поездку Зеленского на фронт и его общения с бойцами на передовой, без построения, строевых смотров, торжественных вручений техники. Это была рабочая поездка президента. Так должно было происходить всегда.

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