ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Без построения и строевых смотров: военный эксперт рассказал, каких реформ ждет от Зеленского

84Читать материал на украинском

Военный эксперт Олег Жданов выразил надежду, что в ближайшее время Украина увидит документ, в котором будут указано реформирование армии и общество услышит от президента Владимира Зеленского и его команды цель этой реформы.

По его словам, первоочередным в такой реформе должны стать правовые изменения, начиная с уставов; отказ от уставов старого советского образца и подготовка устава по стандартам НАТО, в котором центром является - солдат. Не менее важным, по его мнению, вопрос государственной программы по вооружению и модернизации ВСУ.

Он считает положительным шагом поездку Зеленского на фронт и его общения с бойцами на передовой, без построения, строевых смотров, торжественных вручений техники. Это была рабочая поездка президента. Так должно было происходить всегда.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Олег Жданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости