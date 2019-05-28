Дешевый тур – не причина для беспокойства: на какие услуги нужно обращать внимание при планировании отдыха

Вице-президент Украинской асоциации туристических агентств Максим Дереза отметил, что закон о туризме, по которому сегодня работает украинская туриндустрия, был принят в 1995 году, когда туризм был совершенно другим. По его словам, украинские чиновники, в течение трех-четырех лет, имея два разработанных варианта, не могут его принять.

Он отметил, что низкая стоимость или "горящие путевки" сами по себе не является признаком сомнительности туроператора из-за того, что низкая цена может быть причиной, например, низкой загрузки рейса. Вместо этого, он посоветовал обращать внимание на составляющую туристического продукта и качество, которое предлагают туроператоры, а также на перевозчика. Остальное, например, страхование, турист может дополнительно приобрести себе второй полис у проверенного страховщика, или класс отеля, в котором предлагается отдых, турист может позаботиться и составить представление самостоятельно.

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