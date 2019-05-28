Новое ужесточение правил на туроператорах не отразятся: эксперт объяснил почему

Вице-президент Украинской асоциации туристических агентств Максим Дереза отметил, что ни один из туроператоров, которые шли с рынка, не объявлял себя банкротом, а просто "приостанавливал деятельность" и закрывал офис; владелец ходит свободно по городу, а нанятый подставной директор исчезает.

Он считает, что введенные изменения правительства по ужесточению лицензионных требований к туроператорам, мало что изменили. По его словам, они в Ассоциации посчитали, что для покрытия всех убытков туроператорам, которые планируют отправить 1 млн туристов, нужно иметь 5% от суммы, а это от 25 млн долларов, а не указанные в правительственных правилах 20 тыс долларов.

Эти средства, по его словам должны быть зарезервированы для покрытия расходов тех туристов, которые уже отбыли в турпоездку, а также для тех, кто уже оплатил поездку, но время оплаченного путешествия еще не пришло.

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