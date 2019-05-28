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Здание можно снести одним выстрелом: начальник УГО высказался о переезде Администрации Зеленского

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Начальник Управления государственной охраны (УГО) в 2014-2019 гг. Валерий Гелетей отметил, что и он, и УГО в целом, не в восторге от инициативы президента Владимира Зеленского о переносе президентськой администрации с ул. Банковой в Конгрессно-выставочный центр "Парковый". По его словам, сравнить, с точки зрения безопасности, административное здание и любое другое здание в городе Киеве просто нельзя.

Он отметил, что видит много существенных проблем по этому зданию и со стороны президентской охраны к нему будут выдвигаться определенные требования по оснащению.

Вместе с тем, он подчеркнул, что любое решение принятое президентом, УГО готово выполнять и будет обеспечивать безопасность в местах его постоянного и временного пребывания.

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