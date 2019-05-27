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Активистка предложила Зеленскому стать донором органов

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Основательница общественной организации "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец отметила, что катализатором подвижек в вопросах, связанных с изменениями в трансплантологии, может стать то, что президент Украины Владимир Зеленский заявит о приоритете этой медицинской отрасли и публично объявит о том, что он является донором органов.

Она отметила, что такое посмертное донорство является распространенной традицией среди европейских политиков, в частности, бывший президент Польши Александр Квасьневский с женой и нынешний глава этого государства Анджей Дуда, подписали соответствующие заявления.

По ее словам, такое заявление Зеленского не только привлечет внимание общества к вопросу донорства и станет примером для подражания для граждан, но, по ее словам, станет началом перед вынесением этого вопроса в приоритетные и нахождении его реализацией под президентским контролем, как это в свое время было сделано Александром Лукашенко в Беларуси.

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