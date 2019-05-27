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Россия делит украинских узников по ''степени важности''

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Правозащитница Мария Томак отметила, что для украинских правозащитников, судьба и свобода всех украинских пленных в Крыму, на Донбассе и России, явлется ровно важными. Но, по ее мнению, в глазах кремлевской администрации Олег Сенцов не "равняется" Руслану Зейтуллаеву, о существовании которого, в отличие от Сенцова, президент России Владимир Путин может не иметь понятия.

По ее убеждению, позиция Путина по дальнейшей судьбе Сенцова будет очень жесткой потому что, после такой мировой поддержки в его освобождении, по ее словам, трудно представить, что должно случиться, чтобы убедить Путина освободить украинского режиссера.

Правозащитница добавила, что в Россия четко дифференцирует различных украинских заключенных; те, кто заключен в Крыму трактуется иначе от тех, кого задержали на территории России. А освобождение лидеров крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза произошло за неизвестной причине, а основанием для такого освобождения, которое по мнению правозащитницы было помилованием, было засекречено.

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