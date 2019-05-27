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Узники Кремля: правозащитница рассказала о ситуации с пленными украинцами в Крыму, на Донбассе и России

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Правозащитница Мария Томак отметила, что обращение к президенту Владимиру Зеленскому подписали не только родственники тех, кого удерживают в России, но и арестованных в Крыму и тех, кого удерживают в плену боевики в ОРДЛО. Она также отметила, что присоединились в своем обращении и общественные правозащитные организации.

По ее словам, целью этого обращения было желание принять активное участие в определении уполномоченного президента по вопросам пленников.

По ее словам, эти идеи обсуждались с администрацией предыдущего президента, Петра Порошенко, которой было переданы конкретные отработанные документы, но накануне выборов этот вопрос так и не был решен.

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