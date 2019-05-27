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Будет как в Венесуэле: экономист обрисовал последствия от реализации предложения Коломойского о дефолте

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Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что объявление страной "дефолта", который предложил Украине сделать олигарх Игорь Коломойский, означает отказ страны от уплаты собственных долгов. Он выразил сомнение в том, что Украина, при нынешнем состоянии золотовалютных резервов и по более или менее нормальных отношений с кредиторами, имеет основания для объявления отказа выполнять обязательства, которые были взяты ранее.

Он отметил, что издание The Financial Times, которому Коломойский дал интервью, ложится на стол к ведущим финансистам мира, которые, в частности, определяют, стоит ли покупать украинские облигации займа.

Он спрогнозировал, что в случае такого объявления, украинских валютных резервов хватит на полгода для покрытия дифицита торгового баланса, а после того, появление дефицита привычных сегодня импортных товаров, рост цен, курса доллара и гиперинфляция.

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