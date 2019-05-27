Будет как в Венесуэле: экономист обрисовал последствия от реализации предложения Коломойского о дефолте

Будет как в Венесуэле: экономист обрисовал последствия от реализации предложения Коломойского о дефолте92Читать материал на украинском
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что объявление страной "дефолта", который предложил Украине сделать олигарх Игорь Коломойский, означает отказ страны от уплаты собственных долгов. Он выразил сомнение в том, что Украина, при нынешнем состоянии золотовалютных резервов и по более или менее нормальных отношений с кредиторами, имеет основания для объявления отказа выполнять обязательства, которые были взяты ранее.
Он отметил, что издание The Financial Times, которому Коломойский дал интервью, ложится на стол к ведущим финансистам мира, которые, в частности, определяют, стоит ли покупать украинские облигации займа.
Он спрогнозировал, что в случае такого объявления, украинских валютных резервов хватит на полгода для покрытия дифицита торгового баланса, а после того, появление дефицита привычных сегодня импортных товаров, рост цен, курса доллара и гиперинфляция.
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