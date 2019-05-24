Как сократить отставание от Польши в 50 лет: эксперт дала рецепт

Финансовый эксперт Галина Хейло отметила, что за те 50 лет, которые Всемирный банк определил как время, за которое Украина может догнать современную Польшу, мировая экономика пройдет такой путь, отставание будет безнадежным. Однако, по ее словам, за 5-7 лет реформ украинская экономика может значительно сократить это расстояние.

Одной из проблем, которые, по ее мнению, тормозят развитие Украины, является отсутствие доступного кредитования бизнеса. Высокие ставки кредитования, которые определяются политикой НБУ, учитывая текущий уровень инфляции, могут себе позволить только те компании, уровень рентабельности которых значительно выше 20%.

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