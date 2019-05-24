Советы по реформе СБУ неуместны: ветеран спецслужбы дал оценку требованиям Евросоюза

Эксперт по вопросам безопасности, бывший глава департамента защиты национальной государственности СБУ Роман Матковский отметил, что несмотря на то, что предложения Евросоюза о необходимости реформирования СБУ уместны, является недопустимым любого вмешательства извне в вопросы реформирования украинских спецслужб.

По его словам, решение должно приниматься украинской властью и украинским народом относительно не реформирования, а построения новой качественной организации, которая будет способна отвечать тем вызовам, которые стоят перед Украиной.

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