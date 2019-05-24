Кто будет работать в Украине: эксперт дал неутешительный прогноз по трудовой миграции

Председатель Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что украинцы находятся в ситуации недоверия к банковским системам. Он напомнил, что по данным НБУ украинцы перечислили из Польши в Украину 3,2 - 3,5 млрд долларов, но через легальные каналы прошло лишь 10% этой суммы.

Он не исключает, что остальные 90% могли в Украину и не попасть, потому что за 2017 г., по его словам, родилось 1560 украинцев, а только за пять первых дней мая в одной Варшаве зарегистрировано 60 новорожденных граждан Украины.

Попытки "отпустить" украинцев за границу для того, чтобы они присылали в страну валюту, не учитывает другой вопрос - кто будет работать в Украине?

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