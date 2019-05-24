ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Кто будет работать в Украине: эксперт дал неутешительный прогноз по трудовой миграции

127Читать материал на украинском

Председатель Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что украинцы находятся в ситуации недоверия к банковским системам. Он напомнил, что по данным НБУ украинцы перечислили из Польши в Украину 3,2 - 3,5 млрд долларов, но через легальные каналы прошло лишь 10% этой суммы.

Он не исключает, что остальные 90% могли в Украину и не попасть, потому что за 2017 г., по его словам, родилось 1560 украинцев, а только за пять первых дней мая в одной Варшаве зарегистрировано 60 новорожденных граждан Украины.

Попытки "отпустить" украинцев за границу для того, чтобы они присылали в страну валюту, не учитывает другой вопрос - кто будет работать в Украине?

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Василий Воскобойник
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Петр
Иванов Петр
"кто будет работать в Украине?"- Что значит кто? Очереди поляков, немцев, французов и т.д стоят в желая мыть унитазы в "великой хохляндии".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Все новости