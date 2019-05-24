ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Победа правопопулистов в Европе: как может измениться отношение к Украине

144Читать материал на украинском

Эксперт-международник Андрей Каракуц отметил, что Европарламент, новый состав которого избирается в воскресенье, 26 мая, является влиятельным органом, который принимает резолюции, не являются обязательными к исполнению, но, вместе с тем, который влияет на политику Евросоюза, которая вырабатывается высшим исполнительным органом ЕС Еврокомиссией, на назначение еврокомиссаров и выработку общей политики ЕС.

По его словам, когда страны выбирают свои представителей в Европарламент, это становится неким отражением тех тенденций, которые происходят внутри стран. А нынешние выборы интересны, по его словам, тем, что трудно спрогнозировать результаты в таких ключевых странах, как Франция, Германия и Великобритания.

Поэтому, если победят европейские правопопулисты, которые обычно скептически относятся к Украине, это, по его мнению, непременно повлияет на политику Евросоюза в нашу страну.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Андрей Каракуц
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости