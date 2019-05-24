Победа правопопулистов в Европе: как может измениться отношение к Украине

Эксперт-международник Андрей Каракуц отметил, что Европарламент, новый состав которого избирается в воскресенье, 26 мая, является влиятельным органом, который принимает резолюции, не являются обязательными к исполнению, но, вместе с тем, который влияет на политику Евросоюза, которая вырабатывается высшим исполнительным органом ЕС Еврокомиссией, на назначение еврокомиссаров и выработку общей политики ЕС.

По его словам, когда страны выбирают свои представителей в Европарламент, это становится неким отражением тех тенденций, которые происходят внутри стран. А нынешние выборы интересны, по его словам, тем, что трудно спрогнозировать результаты в таких ключевых странах, как Франция, Германия и Великобритания.

Поэтому, если победят европейские правопопулисты, которые обычно скептически относятся к Украине, это, по его мнению, непременно повлияет на политику Евросоюза в нашу страну.

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