Голодовка Клыха: правозащитник рассказал на что надеются пленники Кремля

Российский правозащитник Николай Щур заявил, что пленник Кремля Станислав Клых не делал и не писал заявлений о голодовке, поэтому, по словам правозащитника, он не находится в состоянии голодания. Для того, чтобы не было никаких спекуляций, Щур сообщил, что в понедельник, 27 мая, к Клыху приедет его адвокат Роман Качанов и все детали будет выяснять на месте.

Он отметил, что в случае, если Клых самом деле объявляет голодовку, то в присутствии адвоката и в присутствии администрации тюрьмы он напишет заявление, Роман это зафиксирует и тогда можно будет говорить, что голодовка есть.

Правозащитник отметил, что Станислав привлекает внимание к своему положению и положению других политзаключенных, которые надеются, что с новой властью в Украине, с теми изменениями, которые сейчас идут, у всех политических заключенных Кремля сейчас есть надежда, что они вернутся на Родину.

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