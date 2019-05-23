Никто не заявлял о расторжении сотрудничества с МВФ: представитель Зеленского в Кабмине

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус заявил, что на сегодняшний день МВФ продолжает сотрудничество с Украиной. По его словам, в Украине находилась мониторинговая миссия, которая наблюдает за тем, как в стране проходят реформы, что происходит с борьбой с коррупцией и ответственностью за незаконное обогащение. Есть ряд вопросов, которые, по его мнению, требуют в том числе законодательного урегулирования.

По его словам, делаются соответствующие шаги, проходят переговоры для того, чтобы это сотрудничество продолжалось. Он отметил, что никто не заявлял о расторжении сотрудничества и невыполнение каких-то пунктов меморандума и выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться и интересы Украины будут учтены.

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