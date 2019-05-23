ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Никто не заявлял о расторжении сотрудничества с МВФ: представитель Зеленского в Кабмине

300Читать материал на украинском

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус заявил, что на сегодняшний день МВФ продолжает сотрудничество с Украиной. По его словам, в Украине находилась мониторинговая миссия, которая наблюдает за тем, как в стране проходят реформы, что происходит с борьбой с коррупцией и ответственностью за незаконное обогащение. Есть ряд вопросов, которые, по его мнению, требуют в том числе законодательного урегулирования.

По его словам, делаются соответствующие шаги, проходят переговоры для того, чтобы это сотрудничество продолжалось. Он отметил, что никто не заявлял о расторжении сотрудничества и невыполнение каких-то пунктов меморандума и выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться и интересы Украины будут учтены.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Андрей Герус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости