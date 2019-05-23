''Сложно что-то говорить по этому поводу'': Франков прокомментировал результаты ''украинского классико''

Спортивный обозреватель Артем Франков отметил, что как "Шахтер", так и "Динамо" подошли к к украинскому классического футбольного противостояния не имея оптимального состава Игроков. Но, по его словам, киевляне не имели его в течение целого сезона.

Ничейный результат, по его мнению еще был обусловлен низкой спортивной мотивацией, так как победа любой из команд не влияла бы на итоговое место в турнирной таблице.

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