''Сложно что-то говорить по этому поводу'': Франков прокомментировал результаты ''украинского классико''661Читать материал на украинском
Спортивный обозреватель Артем Франков отметил, что как "Шахтер", так и "Динамо" подошли к к украинскому классического футбольного противостояния не имея оптимального состава Игроков. Но, по его словам, киевляне не имели его в течение целого сезона.
Ничейный результат, по его мнению еще был обусловлен низкой спортивной мотивацией, так как победа любой из команд не влияла бы на итоговое место в турнирной таблице.
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