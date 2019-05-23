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До начала предвыборной кампании серьезно рассматривать рейтинги не стоит: эксперт

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Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив считает, что к началу парламентской предвыборной кампании не стоит серьезно рассматривать те рейтинги, которые обнародуются. По его словам, из этих данных можно увидеть из политических партий является лидером, но учитывать, как распределяются проценты поддержки тех, кто идет ниже, не стоит.

По его словам, Владимир Гройсман мало и неэффективно ведет свою предвыборную кампанию, но если он начнет пользоваться услугами более профессиональных технологов, то его шансы, по мнению эксперта, однозначно увеличатся; он длительное время находился на посту премьера и у него есть результаты, которые он мог предъявить. И это не только негатив.

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