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Газовые переговоры с Россией: эксперт назвал три сценария

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Председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что первым и главным пунктом переговоров с Россией по новому контракту по транзиту газа, Украина должна настаивать на законтрактованном объеме транзита российского газа через свою территорию.

Он предполагает, что в нем не будет 10-15 млрд куб. метров газа, о чем публично заявляла российская сторона. По его словам, это нереалистичные цифры при любых сценариев, так как даже при пессимистическом сценарии речь может идти о 30 млрд куб. метров. По другому, оптимистическому, такие объемы могут достичь и цифры в 80 млрд.

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