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Открытые списки отдаленная реальность – глава Комитета избирателей

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Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что незначительная поддержка законопроекта президента Владимира Зеленского об изменениях избирательного законодательства, которая набрала только 92 голоса народных депутатов, может иметь несколько причин.

Он обратил внимание на то, что единой позиции среди фракций и групп не было; ряд народных избранников выступала за открытые избирательные списки политических партий участвующих в парламентских выборах. По его словам, это исключительно политические заявления, потому что говорить о введении модели по открытым спискам, которая является чрезвычайно сложной избирательной модели, внедрение которой за несколько дней до старта выборов нельзя.

По его словам, это было бы малореально даже при проведении очередных парламентских выборов в октябре этого года.

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