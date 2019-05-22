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22 мая: обзор новостей спорта

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Хацкевич может возглавить российский клуб - СМИ

Официально: Генрих Мхитарян не будет участвовать в финале Лиги Европы

Ребров ведет переговоры с "Бешекташем" - СМИ

Трансфер Йовича в "Реал" сорвался

Украинская группа выступит на финале Лиги чемпионов

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