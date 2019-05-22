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Отказ от курения: развеян главный миф о наборе веса

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Специалист отдела профилактики потребления табака и алкоголя ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Екатерина Рымаренко отметила, что при отказе от курения человек существенно не увеличивает вес своего тела. Речь идет о нескольких лишних килограммов, которые можно сбросить с помощью физических нагрузок.

Поэтому, по ее словам, находясь на пороге отказа от курения, стоит задуматься над тем, какими активными упражнениями вы будете заниматься, а также задуматься над рационом. Тогда такой проблемы можно избежать.

Она пояснила, что курение влияет на органы пищеварительной системы и подавляет аппетит человека. Но, вместе с тем, человек получит целый букет заболеваний из-за повреждения органов пищеварительной системы.

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