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Здоровье нации проиграло интересам производителей сигарет: почему Совет приняла сторону табачных компаний

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Специалист отдела профилактики потребления табака и алкоголя ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Екатерина Рымаренко отметила, что к сожалению народные депутаты не поддержали "антитабачный" законопроект, которым предусматривалось убрать сигаретные выкладки с витрин магазинов и усилить защиту людей от пассивного курения в общественных местах, среди авторов которого были 19 народных депутатов – представителей всех парламентских фракций.

По ее словам, он получил поддержку международного сообщества, как весомый документ в поддержку реализации рамочной конвенции по борьбе против табака. Но народные депутаты, по ее мнению, решили, что народное здоровье имеет меньший приоритет, чем интересы бизнеса. Подтверждение этому, по ее словам, является лоббизм и блокировки подобных инициатив, которые сужают возможности реализации табачной продукции и свободного без ограничений курения.

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