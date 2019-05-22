Референдум про мир с Россией: дипломат привел неутешительные примеры

Дипломат, народный депутат Украины предыдущих созывов Юрий Костенко отметил, что проведение предложенного Администрацией Владимира Зеленского референдума, "о достижении мирных договоренностей с Россией" опасно тем, что в Украине отсутствует демократический механизм проведения референдумов. С другой стороны, в развитых демократиях, например, Швейцарской конфедерации, учитывают позицию, которую высказывают граждане. Однако такое прислушивание к волеизъявлению может давать очень плохие результаты.

По его словам, достаточно вспомнить референдум по Brexit, которым обязали правительство Великобритании провести процедуру выхода из Евросоюза. А теперь, по словам дипломата, скоро придет третье правительство, которое будет ломать голову над тем, как это реализовать, потому что сама процедура, еще до выхода, порождает экономические и социальные проблемы прежде всего в самой Великобритании. Вторым таким примером является референдум в Нидерландах, где референдумом запретили подписания ассоциации с Украиной, после чего правительство страны вынуждено было долго и напряженно искать варианты выхода из этой ситуации.

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