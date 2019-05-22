Хладнокровное решение: эксперт объяснил причины отъезда миссии МВФ из Украины

Эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль, комментируя отказ МВФ просматривать программу для Украины, отметил отсутствие эмоциональной составляющей в этом решении. По его словам, полуторагодовалая программа для Украины достаточно проста и с точки зрения и выполнения, и тех условий, которые были заложены, а основными ключевыми моментами являются антикоррупционная составляющая, касающиеся запуска в Украине антикоррупционного суда.

Поэтому, по его мнению, Украина находится в совершенно комфортном режиме выполнения этой программы, а большинство вещей со стороны МВФ были предсказуемыми и прогнозируемыми. Горбаль отметил, что подписывая эту программу МВФ учитывал политическую ситуацию в Украине, в частности выборы в парламент, и облегчил ее, оставив антикоррупционные положения.

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