Главу администрации Зеленского уволить нельзя оставить: адвокат говорит, что запятую должен поставить суд

Адвокат Егор Штокалов отметил, что вопрос о том, попадает ли Андрей Богдан, назначенный на должность главы Администрации президентом Владимиром Зеленским, под действие закона о люстрации, спорный. И по этому спорному вопросу существует два противоположных мнения.

Первое это то, что статус госслужащего не распространяется на должность главы президентской администрации и его заместителей. Второе мнение, что закон о люстрации власти предусматривает меры очистки для этих должностей.

По его мнению, в ближайшее время будет подан иск в административный суд, о признании указа незаконным и его отмене. Он отметил, что суд может сослаться на цель, которая установлена в законе о люстрации, а именно, недопущении к участию управлением государственными делами лиц, которые своими решениями или действиям способствовали узурпации власти в Украине Виктором Януковичем.

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