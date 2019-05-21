''Все происходящее в Украине для Путина выглядит дико'': блогер

Журналист и блогер Кирилл Сазонов отметил, что отношение России к событиям, которые происходят в Украине, проходят черз призму отношения президента РФ Владимира Путина. По словам журналиста, Путин не воспринимает само словосочетание "президент Украины" и максимум, на что он мог согласиться, это на президентство Януковича, который за любым советом обращался к Кремлю.

Когда Украина принимает самостоятельные решения, в сознании Путина, по мнению журналиста, возникает внутреннее сопротивление, он не понимает почему "провинция" или "федеральный округ", каковой в воображении хозяина Кремля является Украина, это может происходить. Он не понимает, что такое дебаты. Поэтому, все что происходит в нашей стране, для Путина выглядит диковато.

Но главным раздражителем для президента России является то, что россияне могут задавать вопросы "почему украинцы могут менять президента когда захотят?".

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