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К осени рейтинг Зеленского может закончится: журналист назвал возможные сценарии победы на выборах в Раду

9.2тЧитать материал на украинском

Журналист и блогер Кирилл Сазонов считает, что заявление премьер-министра Украины Владимир Гройсмана о его отставке, сразу после инаугурационной речи Владимира Зеленского, является сильным ходом. Он напомнил, что ранее Гройсман уже заявлял о том, что хочет идти на парламентские выборы и формировать новую молодую команду единомышленников.

Он отметил, что к Гройсману может присоединиться бывший премьер Арсений Яценюк, между которыми, по словам журналиста, сохраняются дружеские отношения.

Для вновь созданных политических сил и тех, то имеет сейчас низкую рейтинговую поддержку, он не считает препятствием для того, чтобы показать хорошие результаты на выборах в Раду. В качестве примера он привел победу "Народного фронта" на предыдущих парламентских выборах, или победу в первом туре президентских выборов Петра Порошенко, которого, по словам журналиста, еще в марте хотя и знали, но общество не рассматривало, как возможного главу государства на следующие пять лет.

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