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Есть предпосылки к узурпации власти: эксперт объяснил, чем опасны досрочные выборы Рады

5.5тЧитать материал на украинском

Эксперт по конституционному праву Центр политико-правовых реформ Богдан Бондаренко отметил, что для украинцев Конституция не стала ценностью, а прописанные в ней положения неоспоримыми догмами. Поэтому, по его словам, когда доверие избирателей в парламент находится на уровне 4%, а президент Украины Владимир Зеленский, имея несравненно больший кредит доверия от общества, может распустить Раду, не обращая внимание на Основной закон, что, по мнению эксперта, является негативным явлением,

Он отметил, что почти одновременные выборы президента и парламента в большинстве стран пытаются разделить во времени. Ибо, по его словам, создаются предпосылки для узурпации власти, когда на волне политических скандалов, к власти в обоих институтах может занять одна и то же политическая сила.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Подажные хрюшки, приедет очередная Олбрайт - на хрюшка жри печеньку, я тебя покормлю, потом ты меня прокормишь)))
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