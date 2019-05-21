Дальнейшее сотрудничество с МВФ под вопросом: эксперт назвал, что нужно Украине

Экономический эксперт Игорь Гарбарук отметил, что большое количество непринятых Верховной Радой законопроектов, продолжение работы Нацкомфинуслуг и структурные изменения в украинской власти не только делает сомнительным получения второго и третьего транша МВФ, но и ставит под вопрос дальнейшую работу с Фондом в рамках предварительно принятой программы.

По его словам, Украина в течение двух последних лет должна была, например, принять закон о СПЛИТ – о ликвидации Нацкомфинуслуг и распределении ее обязанностей между Нацбанком и Комиссией по ценным бумагам. А ситуация с законом об ответственности за незаконное обогащение находится в подвешенном состоянии.

Он надеется, что в конце концов будет достигнута принципиальная договоренность с МВФ об открытии новой, качественно иной программы, но, сотрудничество с МВФ в том ключе, когда мы занимаем кредитные деньги, нужно постепенно минимизировать. Он отметил, что Украине нужны не кредитные деньги, а инвестиции в прямые фонды, основные средства производства, чтобы наша страна могла создать принципиально другую экономику.

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