Аттестация в четвертом классе школы: педагоги объяснили, почему это хорошо

Начальник отдела информации и коммуникации с общественностью Украинского центра оценивания качества образования Ирина Клименко отметила, что по концепции новой украинской школы, оценка школьников проводится уже в первом классе, однако, оценки при этом не ставятся. Вместо того, школьникам задают вопросы об их достижениях, мотивируя их к дальнейшему обучению.

В четвертом классе, когда проводится первая для школьника Государственная итоговая аттестация (ДПА), по ее словам, нужно готовить как детей и родителей, так и педагогов к тому, что это не является экзаменом, а мониторингом, понимания того, чего смогл ребенок достичь за определенный период обучения, имеет ли школьник те или иные знания, умения и навыки.

По ее словам, это нужно также и обществу, чтобы увидеть правильность реформы, на котором она этапе и есть ли прогресс в трансформации образовательного процесса.

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