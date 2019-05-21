В Украине стартует ВНО: педагоги дали совет по успешной сдаче тестов

Начальник отдела информации и коммуникации с общественностью Украинского центра оценивания качества образования Ирина Клименко отметила, что на прохождение Внешнего независимого оценивания (ВНО) по всем предметам в этом году зарегистрировалось более 354 тыс. участников, но математику, с которой сегодня стартует в Украине ВНО, будут сдавать лишь 160 тыс.

Она выразила надежду, что в этом году 200 баллов наберет большее количество участников, чем это было в прошлом году, однако напомнила, что система оценки рейтинговая и много "двухстобальников" быть не может. Разве что они максимально выполнят все тестовые задания.

Главным фактором успешной сдачи ВНО она назвала добросовестное обучение и подготовку, не только в течение последнего перед оценкой года, а в течение 9-11 лет обучения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!