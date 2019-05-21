21 мая: прогноз погоды, курс валют и обзор последних новостей

Во вторник, 21 мая, циклон Axel принесет в Украину атмосферные фронты. Дожди с грозами наиболее вероятные снова на Западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Кропивницком и районах, в Черкасской и Одесской областях, вечером местами в Крыму. На остальной территории — без осадков.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в западных областях и на севере температура воздуха снизится: на западе до +15... +22 градусов, на севере до + 19... + 23 градусов. На юге и востоке ожидается +25... +30 градусов. Ветер юго-восточный, 5-12 м /с, возможны порывы до сильного, особенно при грозах. Циклон несет ветер и грозы: синоптик дала прогноз о резком похолодании в Украине

В Киеве во вторник температура воздуха снизится до +22... +23 градусов, ветер будет порывистым. Есть вероятность дождя с грозой.

В Украине курс доллара в период с 20 по 27 мая будет незначительно расти по отношению к гривне. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,3 грн/$", – сообщил аналитик Вадим Иосуб в комментарии OBOZREVATEL.

В то же время, по его словам, наличный доллар в банках может торговаться в пределах коридора 26,2-26,4 грн/$.

Иосуб также отметил, что в понедельник гривня на межбанке укреплялась сильнее, чем на наличном рынке.

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