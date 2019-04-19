Электронное голосование в Украине: эксперт назвала сдерживающие факторы

Эксперт по вопросам государственного управления и международного развития, общественный деятель Виолетта Москалу отметила, что на сегодняшний день уже около 30 стран мира внедрили электронное голосование и, по ее словам, уже есть понимание того, что технологически достигли высокого уровня. Они, по ее убеждению, не безупречны, но уже близки к совершенству.

По ее словам, некоторые страны проводят тестирование безопасности системы, приглашая за вознаграждение, попытаться проникнуть в избирательные сервера, для выявления уязвимости системы.

Она отметила, что представители украинского ИТ-бизнеса готовы к созданию украинской системы электронного голосования, но, по ее словам, они ждут а политическое решение руководителей государства.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся