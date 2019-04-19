ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Электронное голосование в Украине: эксперт назвала сдерживающие факторы

74Читать материал на украинском

Эксперт по вопросам государственного управления и международного развития, общественный деятель Виолетта Москалу отметила, что на сегодняшний день уже около 30 стран мира внедрили электронное голосование и, по ее словам, уже есть понимание того, что технологически достигли высокого уровня. Они, по ее убеждению, не безупречны, но уже близки к совершенству.

По ее словам, некоторые страны проводят тестирование безопасности системы, приглашая за вознаграждение, попытаться проникнуть в избирательные сервера, для выявления уязвимости системы.

Она отметила, что представители украинского ИТ-бизнеса готовы к созданию украинской системы электронного голосования, но, по ее словам, они ждут а политическое решение руководителей государства.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Виолетта Москалу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости