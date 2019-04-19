Голосование за границей: эксперт нарекает на усложнение процедуры для украинских мигрантов

Эксперт по вопросам государственного управления и международного развития, общественный деятель Виолетта Москалу заявила, что в день выборов, по разным оценкам, за границей будут находится до 10 млн. украинских избирателей, для которых будут открыты только 101 избирательный участок, которые смогут принять максимум на 2% граждан.

Она отметила, что в первом туре, были случаи, когда украинцы, чтобы принять участие в голосовании, были вынуждены преодалевать огромные расстояния. Максимальным, по ее словам, было расстояние в 4000 км. Украинка в Африке из Кении ехала в Преторию, чтобы голосовать в Южноафриканской республике.

По ее словам, с 2014 по 2019 год количество мигрантов стало в 1,5-2 раза больше, а участков меньше. Так, в 2004 году, во время проведения третьего тура между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем, за границей голосовали 100 тыс. человек. В 2014 году - 72 тыс. В 2019 году - 53 тыс. Это 0,5% по отношению к тем людям, которые могли бы проголосовать.

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