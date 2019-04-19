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Программы с участием Зеленского в эфире в ''день тишины'' – эксперт дал разъяснение

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Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок отметил, что трансляция в эфире телеканала 1+1 программ с участием Владимира Зеленского в "день тишины", сложно будет однозначно назвать нарушением законодательства, потому что мы, по его мнению, не увидим прямой агитации.

По его словам, понятно, что доказать агитацию из-за присутствия одного из кандидате в президенты в шоу-программах, используя избирательное законодательство, будет невозможно. Но, он отметил, что это можно назвать публичным неуважением к закону из-за того, что это не является честным методом борьбы.

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