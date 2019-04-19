Программы с участием Зеленского в эфире в ''день тишины'' – эксперт дал разъяснение

Программы с участием Зеленского в эфире в ''день тишины'' – эксперт дал разъяснение158Читать материал на украинском
Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок отметил, что трансляция в эфире телеканала 1+1 программ с участием Владимира Зеленского в "день тишины", сложно будет однозначно назвать нарушением законодательства, потому что мы, по его мнению, не увидим прямой агитации.
По его словам, понятно, что доказать агитацию из-за присутствия одного из кандидате в президенты в шоу-программах, используя избирательное законодательство, будет невозможно. Но, он отметил, что это можно назвать публичным неуважением к закону из-за того, что это не является честным методом борьбы.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы