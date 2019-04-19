Украинские избиратели дают будущему президенту всего 100 дней – журналист

Украинские избиратели дают будущему президенту всего 100 дней – журналист25Читать материал на украинском
Журналист сайта OBOZREVATEL Виталий Тысячный очертив круг вопросов к кандидатам в президенты Украины, которые более всего волнуют избирателей, отметил, что часть их касается непосредственно стоимости содержания главы государства. Он отметил, что ожидания у украинцев очень большие и на их реализацию будущему президенту дают только 100 дней, при, что есть понимание в ограниченности полномочий президента Украины.
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