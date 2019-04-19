Паника и ажиотаж вокруг ''ПриватБанка'' – часть предвыборной кампании: экс-министр экономики

Министр экономики Украины 1997-1998 гг Виктор Суслов считает, что ситуация вокруг "ПриватБанка" носит искусственный характер и является элементом предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко, цель которой– поднять ажиотаж и вызвать панику в стране.

Он считает, что экономических предпосылок для беспокойства вкладчиков "ПриватБанка" нет, однако, курс гривни к иностранным валютам может быть сорван, но исключительно из-за определенных действий НБУ, о чем косвенно свидетельствуют заявления главы Нацбанка Якова Смолия, о возможном проведении эмиссии в 100 млрд. гривень.

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