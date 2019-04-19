ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Паника и ажиотаж вокруг ''ПриватБанка'' – часть предвыборной кампании: экс-министр экономики

360Читать материал на украинском

Министр экономики Украины 1997-1998 гг Виктор Суслов считает, что ситуация вокруг "ПриватБанка" носит искусственный характер и является элементом предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко, цель которой– поднять ажиотаж и вызвать панику в стране.

Он считает, что экономических предпосылок для беспокойства вкладчиков "ПриватБанка" нет, однако, курс гривни к иностранным валютам может быть сорван, но исключительно из-за определенных действий НБУ, о чем косвенно свидетельствуют заявления главы Нацбанка Якова Смолия, о возможном проведении эмиссии в 100 млрд. гривень.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Виктор Суслов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости