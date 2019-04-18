Будет смотреть весь мир: в МВД призвали приверженцев кандидатов к порядку во время дебатов

Советник Министра внутренних дел Владимир Мартыненко, призвавал сторонников обоих кандидате в президенты Украины, которые придут завтра на дебаты, которые состоятся на НСК "Олимпийский", соблюдать правила безопасности и здравого смысла. Он выразил надежду, что ни Владимир Зеленский, ни Петр Порошенко не будут на стадионе подстрекать своих "болельщиков".

Мартыненко отметил, что согласно опросам, около 70% украинцев выразили интерес к просмотру этих дебатов, однако, он отметил, что за их ходом и за поведением украинцев, будет наблюдать весь мир. Поэтому, по его словам, было бы хорошо, если бы украинцы показали себя, как цивилизованная нация.

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