Тайный визит советника Трампа в Москву: эксперт объяснил причины скрытности

Аналитик Института мировой политики Николай Белесков считает, что приезд в Москву Фионы Хилл, директора по России и Евразии Совета по национальной безопасности США, советника президента США Дональда Трампа, связана с противоречиями и прекращением действия договора РСМД, вопросами Сирии, европейской безопасности и других неотложных вопросов международной безопасности. По его мнению, максимальное избежание внимания связано с тем, что появление российской темы в американских СМИ вызывает шквал эмоций и соответствующий негатив и используется критиками Трампа.

По его мнению, вопрос Украины, если и обсуждаются на этих встречах, то вряд ли на них происходят прорывы, на что указывает отсутствие прорывов в работе спецпердставникив США и России Курта Волкера и Владислава Суркова.

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