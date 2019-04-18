Это не дебаты: Аласания жалуется на плохую коммуникацию со штабами кандидатов

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания отметил, что то, что будет происходить завтра на НСК "Олимпийский", невозможно назвать дебатами, потому, что формат большого яркого действа не будет соответствовать формату прописанному в законе.

По его словам, такой плохой коммуникации, которая происходит как между штабами кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, так и каждого из штабов с НОТУ, ему еще никогда не приходилось сталкиваться.

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