Новый железный занавес: военный эксперт объяснил скопление российских войск на границе Украины

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что цель России, которую она хочет достичь, стягивая войска к украинской границе, это формирование на своей западной границе военных плацдармов, подобных тем, которые создавал СССР во времена "железного занавеса", противостояния со странами НАТО.

По его мнению, Украина, как передовой форпост НАТО, будет наблюдать за процессом формирования группировки войск на своей восточной границе, в течение ближайших лет, до тех пор, пока Россия не изменит свою внешнюю политику.

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