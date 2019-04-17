Миротворцы на Донбассе: санкции увеличится в разы в случае отказа России – Грымчак

Заместитель министра по временно оккупированных территорий Юрий Гримчак отметил, что есть надежда на то, что встреча в формате "Нормандской четверки" состоится 6 июня. Он напомнил о заявлении президента Украины Петра Порошенко, который утверждал, что Россия потеряла от санкций за невыполнение "Минских договоренностей" 150-170 млрд долларов.

Грымчак сообщил о подготовке нового пакета санкций против России, которые увеличатся в разы, в случае ее отказа от допущения на территорию Донбасса "голубых касок". Поэтому, он считает, что такая встреча имеет большую вероятность, как и принятие решения по миротворцам ООН.

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