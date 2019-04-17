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Курс доллара: экономист напомнил о пессимистическом прогнозе для гривни

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Экономист Максим Праздников отметил, что прогноз МВФ, который прогнозирует постепенную и незначительную девальвацию гривни до 2024 года, является оптимисничним. Он напомнил, что в американской инвестиционной банковской группы Morgan Stanley курс гривни к доллару более пессимистичный; американцы прогнозируют уже к концу текущего года, что гривня преодолеет отметку, которую в МВФ поставили на 2022 год.

Так, на конец 2021 в МВФ прогнозируют стоимость доллара в Украине на уровне 30,50 гривен. В то же время, по словам эксперта, в Morgan Stanley говорят о том, что Украина увидит курс 31 гривня за доллар в этом году.

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