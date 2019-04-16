Риск и неопределенность: эксперт объяснил почему МВФ опасается результатов выборов в Украине

Эксперт "Реанимационного Пакета Реформ" Илья Несходовский отметил, что для иностранных инвесторов не имеет значения фамилия президента-преемника, для них определенным риском является сама смена руководства страны. Он отметил, что для инвесторов важно то, какую политику будет проводить президент, будут ли пересматриваться пердідущие решения, будут ли введены новые подходы и будут ли они эффективными. Поэтому для них, по словами эксперта, риск и неопределенность идут рядом.

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