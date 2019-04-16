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Пожар в Нотр-Даме вспыхнул там, где реконструкция уже завершилась: журналист

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Журналист Андрей Шкиль, который находится в Париже, отметил, что генеральная причина, которая послужила причиной пожара в Нотр-Даме, стали первые глобальные за всю 850-летнюю историю Собора Парижской Богоматери, реставрационные работы. По его словам, кроме детального перечня реставрационных работ, которые готовились заранее, прорабатывался и план по безопасности здания. По его словам, именно в том месте, где эти работы были закончены накануне, и вспыхнул пожар.

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