Новые правила рынка газа в ЕС: эксперт пояснил, как это повлияет на '' Северный поток-2 ''

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил, что новые правила рынка газа, которые были утверждены в Евросоюзе, введение новых бюрократических процедур и новых ограничений для всех экспортных маршрутов, и из Норвегии, и из Северной Африки, а не только "Северного потока-2" .

Эти правила, по его словам, позволят повысить влияние евробюрократии на деятельность, в частности, частных операторов газотранспортных систем. По его словам, влияние на Украину эти правила иметь не будут, поскольку Украина не является членом ЕС, как и нет связи с решением вопроса транзита российского газа через Украину с 2020 года.

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