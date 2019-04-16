Жилье и достойные зарпалты: общественная инициатива предложила решение для правительства

Руководитель проекта общественной инициативы "Общины будущего" Алексей Сатов отметил, что среди большого количества социальных проблем, главными является отсутствие у граждан Украины собственного жилья и достойной оплаты труда. По его словам, государство будет не в состоянии решить эти вопросы в краткосрочной перспективе.

По его мнению, для решения этих вопросов государство должно привлекать общественные организации и международные институты. Он отметил, что их общественная инициатива предложила решения части этих вопросов через самоорганизацию граждан.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!