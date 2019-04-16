Украинцы возвращаются на оккупированный Донбасс: активист назвал причины

Юрист ОО "Донбасс SOS" Артем Фоменко отметил, что одной из главных проблем, которая побуждает внутренне перемещенных лиц к возвращению на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, является нерешенный жилищный вопрос. Он отметил, что не все беженцы имеют родственников и близких знакомых на свободной территории Украины. И срок в несколько лет предоставления убежища для некоторых может быть обременительным. Поэтому, внутренне перемещенные лица сталкиваются с необходимостью съема жилья.

Он напомнил, что до недавнего времени законодательство не позволяло оформления субсидий внутренне перемещенным лицам, а прекращение выплат пенсий для граждан с оккупированных территорий, которая произошла в мае 2018 года, по его словам, лишает пенсионеров средств к существованию.

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